Франция застала ЕС врасплох, выступив против продления санкций в отношении РФ Politico: в процесс продления санкций против РФ вмешалась Франция

Москва14 сен Вести.Франция застала врасплох ЕС, вмешавшись в ситуацию с продлением индивидуальных антироссийских санкций, срок которых истекает во вторник, пишет газета Politico.

На прошлой неделе европейские СМИ сообщали, что Словакия добивается исключения из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова​​​. После Словакии этого же потребовала и Франция.

Послы стран ЕС стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем... застала всех врасплох пишет издание Politico

Индивидуальные санкции Евросоюза последний раз были продлены в марте 2026 года. Страны блока должны договориться о продолжении их действия до 15 сентября.

Подобный шаг Парижа, а до этого Словакии, вызвал сильнейшее раздражение у европейских партнеров, поскольку создает трудности с продлением индивидуальных санкций, отмечает РИА Новости.