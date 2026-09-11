Москва11 сен Вести.Франция поддержала исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на четыре источника.

Уточняется, что Париж присоединился к усилиям Братиславы, давно добивавшейся снятия ограничений с Усманова.

По данным канала, позиция Франции вызвала раздражение других членов ЕС. Некоторые из них предположили, что французская сторона руководствуется мотивами экономической выгоды. "Среди других государств-членов мало понимания этой позиции", - сказал источник.

Однако Париж объяснил свою позицию стремлением к политическому компромиссу. Споры между членами ЕС возникли перед очередным продлением индивидуальных санкций, которое предстоит согласовать до 15 сентября.

Как сообщает Euronews, в данной связи Словакия выступала против продления ограничений, настаивая на исключении бизнесмена из списка. Кроме того, Братислава требует не увеличивать интервал между продлениями рестрикций с нынешних шести месяцев до года.

Следующая встреча постпредов стран при ЕС намечена на 14 сентября. Для продления ограничений необходимо единогласное решение всех государств объединения.

Ранее Пьер де Голль заявил, что Европа стала неэффективной технократией. Он также отмечал, что народ Франции не хочет воевать с Россией.