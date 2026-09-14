СМИ рассказали, смогли ли послы ЕС согласовать продление санкций против России Politico: послы ЕС не смогли согласовать продление санкций против РФ

Москва14 сен Вести.Послы Европейского союза (ЕС) на встрече в понедельник, 14 сентября, не смогли согласовать продление антироссийских санкций, действие который истечет 15 сентября. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.

В материале сказано, что Словакия потребовала исключения из санкционных списков российских предпринимателей Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Вместе с тем, как пишут авторы материала, Франция предложила исключить из списка только Усманова.

В публикации также говорится, что еще один дискуссионный вопрос связан с тем, стоит ли продлевать санкции на полгода, как это делали с 2014-го, или же нужно продлить на год. Издание пишет, что Словакия не готова поддержать продление на более долгий период.

В материале сказано, что для продления ограничений нужно единогласие всех стран ЕС.

Ранее газета Politico заявила, что Франция застала врасплох ЕС, вмешавшись в ситуацию с продлением индивидуальных антироссийских санкций.