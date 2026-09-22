Песков: санкции надо снять не только с Усманова и Фридмана, но и со всех россиян

Кремль призвал снять санкции со всех россиян, а не только с Усманова и Фридмана Песков: санкции надо снять не только с Усманова и Фридмана, но и со всех россиян

Москва22 сен Вести.Возможное снятие санкций Евросоюза (ЕС) с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана не меняет позиции Кремля по ограничениям: рестрикции Запада незаконны и должны быть сняты со всех россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами Песков прокомментировал предложение ряда европейских стран исключить Усманова и Фридмана из санкционных списков, сохранив ограничения в отношении других российских бизнесменов.

Мы считаем, что эти санкции должны быть сняты и с Усманова, и с Фридмана, и со всех российских бизнесменов, как и со всех российских граждан сказал он

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в Кремле считают введенные европейскими странами санкции незаконными.

Ранее западные СМИ писали, что снять санкции с двух российских предпринимателей предложили три страны – Франция, Словакия и Люксембург. При этом Латвия не согласилась с инициативой, назвав это опасным прецедентом.