Москва21 сенВести.Постоянные представители 27 стран Евросоюза договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
Решение еще может быть заблокировано: санкции снимут, если в ближайшие часы ни одна из стран ЕС не выступит против договоренности. Вопрос об исключении бизнесменов стал частью соглашения о продлении ограничений в отношении тысяч других российских физических и юридических лиц еще на три года.
По данным агентства, инициатива по Усманову исходила от Франции и Словакии. Позднее Люксембург настоял на том, чтобы аналогичное решение приняли и в отношении Фридмана.
Такую позицию Люксембург объяснял необходимостью рассматривать судьбу двух бизнесменов одновременно. По данным Reuters, власти страны опасались, что сохранение санкций против Фридмана при исключении Усманова может ослабить их позицию в отдельном споре с российским предпринимателем.
ЕС ввел ограничения против Усманова и Фридмана в 2022 году.