В ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана Reuters: послы 27 стран ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

Москва21 сен Вести.Постоянные представители 27 стран Евросоюза договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Решение еще может быть заблокировано: санкции снимут, если в ближайшие часы ни одна из стран ЕС не выступит против договоренности. Вопрос об исключении бизнесменов стал частью соглашения о продлении ограничений в отношении тысяч других российских физических и юридических лиц еще на три года.

По данным агентства, инициатива по Усманову исходила от Франции и Словакии. Позднее Люксембург настоял на том, чтобы аналогичное решение приняли и в отношении Фридмана.

Такую позицию Люксембург объяснял необходимостью рассматривать судьбу двух бизнесменов одновременно. По данным Reuters, власти страны опасались, что сохранение санкций против Фридмана при исключении Усманова может ослабить их позицию в отдельном споре с российским предпринимателем.

ЕС ввел ограничения против Усманова и Фридмана в 2022 году.