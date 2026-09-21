Чешское телевидение: постпреды ЕС решили продлить санкции против РФ на 3 года

Постпреды стран ЕС договорились о продлении санкций против России на три года Чешское телевидение: постпреды ЕС решили продлить санкции против РФ на 3 года

Москва21 сен Вести.Постпреды стран Европейского союза решили продлить санкции против юрлиц и физлиц из России и Белоруссии на три года, сообщило Чешское телевидение (Česká televize) со ссылкой на источники.

Решение было принято на заседании послов государств – членов ЕС в Брюсселе.

Государства – члены ЕС договорились о продлении санкций, введенных в отношении российских и белорусских граждан и компаний, на этот раз на три года… Теперь еще будет запущена так называемая письменная процедура, чтобы формально все утвердить говорится в публикации

В то же время из санкционных списков ЕС были исключены два бизнесмена из РФ – Алишер Усманов и Михаил Фридман, дополнили собеседники журналистов.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Брюссель не признает итоги выборов в России и введет из-за них новые санкции.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что Европа уже не признает саму Каллас.