"Недемократичный подход": в Кремле отреагировали на введение санкций против MAX Песков: введением санкций против MAX европейцы проявляют недемократичный подход

Москва14 июл Вести.Европейские страны введением санкций против мессенджера MAX проявляют недемократичный подход. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что России удалось адаптироваться к десяткам тысяч санкций в отношении страны и научиться их обходить.

Здесь европейцы проявляют, собственно, скажем так, свой не демократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие сказал пресс-секретарь

Песков также назвал новые западные санкции против РФ незаконными.

Ранее сообщалось, что Европейский союз включил в санкционный список российскую компанию VK и юридическое лицо национального мессенджера MAX. Соответствующий документ размещен на официальном правовом портале ЕС.