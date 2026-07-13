ЕС ввел санкции против юрлица мессенджера MAX и компании VK

Евросоюз ввел санкции против MAX и VK ЕС ввел санкции против юрлица мессенджера MAX и компании VK

Москва13 июл Вести.Европейский союз включил в санкционный список российскую компанию VK и юридическое лицо национального мессенджера MAX. Соответствующий документ размещен на официальном правовом портале ЕС.

В заявлении говорится, что VK является одной из ведущих технологических компаний РФ, которая не только предоставляет услуги электронной почты и чата, но и управляет приложениями и соцсетью "Вконтакте".

Кроме того, VK выступает в роли материнской компании ООО "Коммуникационная платформа", которое в свою очередь занималось разработкой MAX.

Ранее Британия ввела санкции в отношении сотрудников ГРУ, которые якобы оказались причастны к кибероперациям против Лондона. В список вошли 14 имен.