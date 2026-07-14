Боевики ВСУ в селе Гришино застрелили чемпиона Европы по боксу Карпачева Боевики ВСУ расстреляли чемпиона Европы по боксу Карпачева

Москва14 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Гришино под Красноармейском убили украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Об этом отец спортсмена Игорь Карпачев сообщил ТАСС.

Он начал беспокоиться после того, как сосед рассказал ему об отсутствии автомобиля во дворе сына и об убитой собаке.

Был у меня сын - Владислав Карпачев, супруга, в общем семья… Супруга лежит застреленная прямо на входе [в магазин]. Потом в подвал домашний пошел, лежит сын застреленный рассказал Карпачев

По его словам, из дома похитили восемь тысяч долларов и автомобиль Toyota. Боевики выпустили в супругу мужчины семь пуль, а в сына пять, подвергнув его истязаниям.

Военнослужащий группировки войск "Центр" Дмитрий Темпалов ранее рассказал, что украинские боевики убивают мирных жителей в Днепропетровской области. Он отметил, что они не дают гражданскому населению эвакуироваться и создают в домах укрепленные позиции.