Reuters: ЕС впервые намерен продлить санкции против России сразу на 3 года

ЕС впервые согласовал продление санкций против России сразу на 3 года Reuters: ЕС впервые намерен продлить санкции против России сразу на 3 года

Москва22 сен Вести.Послы стран Евросоюза впервые согласовали продление персональных санкций против России сразу на три года вместо стандартных шести месяцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, ограничения распространяются примерно на 3 тысяч физических и юридических лиц.

Для утверждения санкций требуется единогласное решение стран ЕС, ранее санкции в отношении России подлежали продлению каждые шесть месяцев говорится в сообщении

Одновременно представители стран ЕС договорились снять санкции с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. По информации Reuters, этому решению предшествовало давление со стороны Франции и Люксембурга.