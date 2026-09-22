Москва22 сенВести.Евросоюз продлил персональные санкции против России до 2029 года, следует из сообщения Евросовета, опубликованного на официальном сайте.
Всего под действие рестрикций подпали более трех тысяч физлиц и юрлиц.
Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на 36 месяцев, до 22 сентября 2029 года, ограничительные меры в отношении лиц и организаций, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украиныговорится в сообщении
Санкции предусматривают ограничения на поездки в ЕС, замораживание активов, запрет на предоставление денежных средств и других экономических ресурсов подпавшим под санкции лицам.
ЕС по-прежнему намерен усиливать давление на Россию и продолжать ослаблять российскую военную экономикуподытожили в Евросовете
Ранее послы стран Евросоюза впервые согласовали продление персональных санкций против России сразу на три года. В то же время европейцы согласовали снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.