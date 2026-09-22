ЕС продлил персональные санкции против РФ на три года

ЕС продлил персональные санкции против России до 2029 года ЕС продлил персональные санкции против РФ на три года

Москва22 сен Вести.Евросоюз продлил персональные санкции против России до 2029 года, следует из сообщения Евросовета, опубликованного на официальном сайте.

Всего под действие рестрикций подпали более трех тысяч физлиц и юрлиц.

Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на 36 месяцев, до 22 сентября 2029 года, ограничительные меры в отношении лиц и организаций, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины говорится в сообщении

Санкции предусматривают ограничения на поездки в ЕС, замораживание активов, запрет на предоставление денежных средств и других экономических ресурсов подпавшим под санкции лицам.

ЕС по-прежнему намерен усиливать давление на Россию и продолжать ослаблять российскую военную экономику подытожили в Евросовете

Ранее послы стран Евросоюза впервые согласовали продление персональных санкций против России сразу на три года. В то же время европейцы согласовали снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.