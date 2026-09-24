Москва24 сенВести.Среди чиновников Евросоюза растет недовольство по причине медленного темпа проведения реформ на Украине, от которых зависит финансирование. Об этом сообщил портал Euractiv.
По информации портала, в текущем году Киеву должны направить 37 миллиардов евро из бюджета Европейского фонда мира (EPF), а также за счет еврокредита. Пока Украина этих денег не получила.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявила о необходимости реформ в качестве условия дальнейшей финансовой поддержки.
Как утверждает Euractiv, в Евросоюзе хотят досрочно выплатить Киеву большую часть кредита в 45 миллиардов евро, запланированных на следующий год. Украина заявляла о дефиците финподдержки в 28,4 миллиарда евро.
Ранее Совет ЕС одобрил еще один транш Украине размером почти три миллиарда евро из фонда Ukraine Facility.