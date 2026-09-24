В Евросоюзе недовольны медленным темпом реформ на Украине Euractiv: в Евросоюзе раздражены медленным темпом реформ на Украине

Москва24 сен Вести.Среди чиновников Евросоюза растет недовольство по причине медленного темпа проведения реформ на Украине, от которых зависит финансирование. Об этом сообщил портал Euractiv.

По информации портала, в текущем году Киеву должны направить 37 миллиардов евро из бюджета Европейского фонда мира (EPF), а также за счет еврокредита. Пока Украина этих денег не получила.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявила о необходимости реформ в качестве условия дальнейшей финансовой поддержки.

Как утверждает Euractiv, в Евросоюзе хотят досрочно выплатить Киеву большую часть кредита в 45 миллиардов евро, запланированных на следующий год. Украина заявляла о дефиците финподдержки в 28,4 миллиарда евро.

Ранее Совет ЕС одобрил еще один транш Украине размером почти три миллиарда евро из фонда Ukraine Facility.