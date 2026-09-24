Совет ЕС одобрил выплату для Украины в размере почти 3 млрд евро Выплата Украине в размере почти 3 млрд евро одобрена Советом ЕС

Москва24 сен Вести.Совет ЕС одобрил очередной транш для Украины в размере почти 3 млрд евро из фонда Ukraine Facility, общий объем которого составляет 50 млрд евро. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Украина вскоре получит почти 3 млрд евро после того, как Совет одобрил восьмую регулярную выплату по программе Ukraine Facility говорится в документе

Отмечается, что почти 800 млн евро впервые будут выделены из кредита для поддержки Украины. По задумке ЕС, средства из фонда должны идти на "макрофинансовую стабилизацию", а также "обеспечение реформ" и нужды "государственного управления" на Украине.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил, что Европейский союз (ЕС) с 2024 года передал Киеву 8 млрд евро из доходов от замороженных в Европе российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством использование этих средств подобным образом.