ЕС отразил в плане реформ получение Киевом 8,3 млрд евро ЕС внес поправки в реформы, чтобы предоставить Киеву 8,3 млрд евро помощи

Москва30 июл Вести.Евросоюз внес поправки в украинский план реформ, необходимых для получения Киевом кредитных средств, чтобы отразить ранее согласованные 8,3 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В документе также прописано, что Украина должна провести реформы, направленные на борьбу с коррупцией.

Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении поправок в "Украинский фонд" и связанный с ним "Украинский план"... Внесенные поправки отражают дополнительные 8,3 миллиарда евро финансирования на 2026 год сообщили в Совете

Указанные средства передадут Киеву в рамках программы "Кредит на поддержку Украины".

Ранее австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр заявила, что Украина не имеет перспектив полноценного вступления в Евросоюз до тех пор, пока на ее территории продолжаются боевые действия.