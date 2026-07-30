Москва30 июлВести.Евросоюз внес поправки в украинский план реформ, необходимых для получения Киевом кредитных средств, чтобы отразить ранее согласованные 8,3 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В документе также прописано, что Украина должна провести реформы, направленные на борьбу с коррупцией.
Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении поправок в "Украинский фонд" и связанный с ним "Украинский план"... Внесенные поправки отражают дополнительные 8,3 миллиарда евро финансирования на 2026 годсообщили в Совете
Указанные средства передадут Киеву в рамках программы "Кредит на поддержку Украины".
Ранее австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр заявила, что Украина не имеет перспектив полноценного вступления в Евросоюз до тех пор, пока на ее территории продолжаются боевые действия.