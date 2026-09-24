Масленников: ЕС с 2024 года передал Киеву 8 млрд евро из доходов от активов РФ

МИД: ЕС передал Киеву 8 млрд евро из доходов от замороженных активов России Масленников: ЕС с 2024 года передал Киеву 8 млрд евро из доходов от активов РФ

Москва24 сен Вести.Европейский союз (ЕС) с 2024 года передал Киеву 8 млрд евро из доходов от замороженных в Европе российских активов, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

С 2024 года ЕС изымает прибыль от реинвестирования части активов Банка России, которые незаконно заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear​​​, отметил Масленников.

За это время суммарный объем переданных Украине доходов достиг 8 млрд евро, из которых более 3,5 млрд евро [пошли] непосредственно для закупок вооружения приводит РИА Новости слова Масленникова

По мнению дипломата, ресурсы ЕС для поддержки Украины исчерпаны, поэтому в Брюсселе вновь подняли вопрос об изъятии замороженных на Западе российских активов для финансирования Киева.

Между тем Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что эксперты ЕС обсуждают предложения по созданию новой наднациональной структуры, куда можно перевести российские активы из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear.