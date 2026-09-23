МИД: ЕС уже не в силах финансировать постоянно растущие потребности Киева Масленников: возможности ЕС по финансированию Киева достигли предела

Москва23 сен Вести.Ресурсы Европейского союза (ЕС) для поддержки Украины исчерпаны, поэтому в Брюсселе вновь подняли вопрос об изъятии замороженных на Западе российских активов для финансирования Киева, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

ЕС объективно дошел до предела своих возможностей в части финансирования постоянно растущих потребностей киевского режима. "Объединенная Европа" в противостоянии с нами все больше выглядит "обедненной Европой" приводит РИА Новости слова Масленникова

Именно поэтому возникли очередные предложения об изъятии замороженных в Европе российских активов. Причем такие предложения продвигают те страны, в которых нет российских активов либо размещена незначительная доля российских фондов - Швеция, Нидерланды, Испания, Польша, Германия, подчеркнул Масленников.

При этом внутри ЕС нет единого мнения по вопросу изъятия активов России, что очевидно доказали последние заседания Евросовета. Некоторые страны ЕС не готовы брать на себя ответственность за кражу российских активов, уточнил дипломат.

Между тем Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что эксперты ЕС обсуждают предложения по созданию новой наднациональной структуры, куда можно перевести российские активы из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear.