СВР: в ЕС обсуждается создание новой структуры для вывода туда активов РФ

В ЕС обсуждают создание новой структуры для вывода российских активов СВР: в ЕС обсуждается создание новой структуры для вывода туда активов РФ

Москва22 сен Вести.Эксперты Евросоюза (ЕС) обсуждают предложения по созданию новой наднациональной структуры, куда можно было бы перевести российские активы из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

На экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы "спрятать" авуары РФ, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear отмечается в тексте

В СВР подчеркнули, что лидеры ЕС стремятся конфисковать замороженные активы РФ до проведения выборов в ряде стран Европы в 2027 году, поскольку в случае формирования новых, менее благосклонных к киевскому режиму правительств "окно возможностей для изъятия росактивов может просто закрыться".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возобновление дискуссии об активах РФ в Евросоюзе, подчеркнув, что попытки ЕС использовать российские активы – это открытый грабеж.