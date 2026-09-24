Москва24 сен Вести.Москва расценивает передачу доходов от замороженных в Европе активов России в пользу Киева как акт воровства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами он прокомментировал решение Брюсселя.

Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные. Мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся пояснил Песков

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) с 2024 года перечислил киевскому режиму восемь миллиардов евро, полученные из доходов от замороженных российских активов. В МИД РФ назвали эти операции незаконными.