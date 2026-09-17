Евросоюз перечислит Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны

ЕС направит Украине еще €3,3 млрд на закупку вооружений Евросоюз перечислит Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны

Москва17 сен Вести.Евросоюз 18 сентября перечислит Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 млрд евро для закупки ракет и беспилотников сообщила глава ЕК

Фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия готова использовать оставшиеся средства программы SAFE для создания нового механизма финансирования совместных оборонных проектов ЕС и Украины. В частности, Брюссель предлагает совместно разработать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны на основе противобаллистической системы Freya.

По словам главы ЕК, проект должен объединить "боевой опыт и инновации Украины" с европейскими технологиями и промышленными возможностями. Она добавила, что с начала года ЕС мобилизовал для Украины около 15 млрд евро.

Ранее сообщалось, что США могут одобрить передачу Украине находящихся в ФРГ нескольких управляемых ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T для американского зенитного ракетного комплекса Patriot на 29,6 миллиона долларов.