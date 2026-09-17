Москва17 сенВести.Евросоюз 18 сентября перечислит Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
Завтра мы перечислим Украине еще 3,3 млрд евро для закупки ракет и беспилотниковсообщила глава ЕК
Фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия готова использовать оставшиеся средства программы SAFE для создания нового механизма финансирования совместных оборонных проектов ЕС и Украины. В частности, Брюссель предлагает совместно разработать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны на основе противобаллистической системы Freya.
По словам главы ЕК, проект должен объединить "боевой опыт и инновации Украины" с европейскими технологиями и промышленными возможностями. Она добавила, что с начала года ЕС мобилизовал для Украины около 15 млрд евро.
Ранее сообщалось, что США могут одобрить передачу Украине находящихся в ФРГ нескольких управляемых ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T для американского зенитного ракетного комплекса Patriot на 29,6 миллиона долларов.