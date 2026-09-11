Еврокомиссия одобрила выделение Киеву 6,1 млрд евро на ракеты для Patriot и БПЛА ЕК одобрила передачу Украине 6,1 млрд евро для закупки вооружения

Москва11 сен Вести.Еврокомиссия согласовала передачу киевскому режиму дополнительных 6,1 миллиарда евро для закупки средств ПВО и ПРО, боеприпасов, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается в заявлении ЕК.

В документе уточняется, что решение позволит Украине приобретать ракеты PAC-3 американского производства для комплексов Patriot.

Сегодня Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиарда евро для Украины на закупку различной оборонной продукции в области противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и радиоэлектронной борьбы заявили в ЕК

Средства выделяются в рамках еврокредита на 90 миллиардов евро.

Ранее официальный представитель ЕК Балаш Уйвари сообщил, что из выделенных на оружие 28,3 миллиарда евро киевский режим получил меньше трети средств.