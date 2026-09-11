Москва11 сенВести.Еврокомиссия согласовала передачу киевскому режиму дополнительных 6,1 миллиарда евро для закупки средств ПВО и ПРО, боеприпасов, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается в заявлении ЕК.
В документе уточняется, что решение позволит Украине приобретать ракеты PAC-3 американского производства для комплексов Patriot.
Сегодня Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиарда евро для Украины на закупку различной оборонной продукции в области противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и радиоэлектронной борьбызаявили в ЕК
Средства выделяются в рамках еврокредита на 90 миллиардов евро.
Ранее официальный представитель ЕК Балаш Уйвари сообщил, что из выделенных на оружие 28,3 миллиарда евро киевский режим получил меньше трети средств.