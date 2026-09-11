ЕК: Украина получила менее трети средств из выделенных на оружие в 2026 году

Стало известно, сколько денег Киев получил на оружие в рамках кредита ЕС ЕК: Украина получила менее трети средств из выделенных на оружие в 2026 году

Москва11 сен Вести.Еврокомиссия направила киевскому режиму меньше трети средств на вооружение, выделенных на 2026 год в рамках еврокредита. Об этом заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

Всего ЕК предполагает выделить Киеву на оружие 28,3 миллиарда евро в течение года. По словам Уйвари, все предусмотренные средства были распределены.

Имеется разрыв между одобренной суммой в 28,3 миллиарда евро и фактически выплаченной суммой, которая составляет 8,4 миллиарда сообщил он на брифинге в Брюсселе

С этого момента Еврокомиссия сконцентрируется на получении Киевом оставшихся средств. Уйвари указал, что работа над этим будет активно проходить в течение следующих недель и месяцев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Украину за очередное требование денег. Евросоюз одобрил выделение кредита в 90 миллиардов евро, однако киевский режим уже кричит о том, что денег нет, обратил внимание он.