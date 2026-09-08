Москва8 сен Вести.Руководство стран Евросоюза одобрило исключение из правил расходования кредитных средств по программе, которые киевский режим получает от европейцев. Теперь Украина сможет тратить кредитные деньги на закупку для систем ПВО Patriot критически важных компонентов, в число которых входят ракеты. Об этом говорится на сайте Евросоюза.

Решение также прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую достигнутое государствами-членами соглашение о предоставлении Украине исключения, позволяющего закупать критически важные компоненты для систем противовоздушной обороны Patriot написала фон дер Ляйен

Информация о том, что в ЕС одобрили заявку Киева на исключение из правил программы Ukraine Support Loan ранее просочилась в средства массовой информации. Также СМИ сообщили, что на закупку ракет Украина сможет потратить деньги из кредита в 90 млрд долларов.