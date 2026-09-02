Фон дер Ляйен: Украина просит у Евросоюза несколько млрд евро на Patriot

Фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Украины на несколько млрд евро Фон дер Ляйен: Украина просит у Евросоюза несколько млрд евро на Patriot

Москва2 сен Вести.Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки систем ПВО, в том числе американских Patriot. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, государства-члены ЕС сейчас рассматривают запрос Украины.

Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату​​​. Речь идет о нескольких миллиардах евро, которые должны покрыть потребности украинской противовоздушной обороны сказала фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте

Глава ЕК подчеркнула, что дело по этому вопросу движется "в правильном направлении".

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что королевство давно поставляет Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot и намерена продолжать это делать.