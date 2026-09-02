Москва2 сен Вести.Испания давно поставляет Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot и намерена продолжать это делать. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на курорте "Лощина друидов" в Ирландии.

Мы делаем это уже давно и продолжаем делать это сказал Альбарес, отвечая на вопрос журналиста

Конкретные объемы и сроки предстоящих поставок министр не назвал, поэтому речь идет о продолжении уже действующей помощи, а не об объявлении о выделении нового пакета боеприпасов. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО и Евросоюза оказывают давление на Испанию и Грецию, добиваясь передачи Киеву ракет-перехватчиков для Patriot именно из значительных запасов у этих государств на фоне нехватки боеприпасов у украинских сил.

При этом 1 сентября глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министрам обороны стран Евросоюза не удалось достичь успехов в поисках ракет для Patriot - в рамках встречи звучали лишь призывы и разговоры о них.

Дефицит боеприпасов для этих систем носит острый характер: по оценке экспертов, опрошенных Associated Press, американские вооруженные силы испытывают "сверхкритическую" нехватку современных ракет-перехватчиков, особенно в Европе. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, за период противостояния США с Ираном с конца февраля по конец июля было израсходовано от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD, что привело к сокращению запасов Patriot с 2,3 тыс. до примерно 760-830 единиц, а арсенала THAAD - с 452 до 234-278 ракет.

В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.