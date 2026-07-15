FT: ЕС разрешил Киеву закупить в Китае детали для БПЛА на 6 миллиардов евро

ЕС разрешил Украине закупить в Китае детали для БПЛА, пишут СМИ FT: ЕС разрешил Киеву закупить в Китае детали для БПЛА на 6 миллиардов евро

Москва15 июл Вести.Европейский союз предоставил Украине разрешение на использование 6 миллиардов евро из нового кредита для закупки комплектующих для БПЛА в Китае. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, эти деньги станут первым траншем в рамках программы кредитной поддержки Киева, которая предусматривает выделение 60 миллиардов евро на закупку оружия.

Киев добился разрешения использовать часть транша в размере 6 миллиардов евро для закупки в Китае компонентов для беспилотников говорится в публикации

В статье также отмечается, что закупка деталей для БПЛА в Китае является вынужденной мерой и обусловлена невозможностью ЕС производить комплектующие в необходимом объеме собственными силами.

Кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов пойдут на макрофинансовую помощь для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.