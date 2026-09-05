Кошта заявил о необходимости согласовать бюджет ЕС до конца 2026 года Кошта: страны ЕС обязаны договориться по бюджету до конца текущего года

Москва5 сен Вести.Председатель Европейского совета Антониу Кошта убежден, что страны ЕС должны прийти к согласию относительно европейского бюджета до завершения текущего года. Выступая на экономическом форуме в Черноббио, политик подчеркнул, что Евросоюз не может позволить себе риск остаться без финансирования вплоть до 2028 года.

Европа должна прийти к соглашению до конца года, потому что нельзя дожить до 2028 года без финансирования. Бюджет - это не просто цифры, это окончательный политический выбор для Европы, которую мы хотим построить в будущем с умом и чувством коллективной ответственности сказал Кошта, слова которого приводит итальянское информагентство ANSA.

По его оценке, финансовый план ЕС должен быть ориентирован на укрепление конкурентоспособности, проведение промышленной трансформации, развитие обороны, безопасности и стратегической устойчивости, а также соответствовать актуальным вызовам.

Кошта пояснил, что в силу этих обстоятельств бюджет приобретет принципиально новую структуру, при этом продолжая соответствовать коллективным нуждам. В том числе, подчеркнул чиновник, нужно принимать во внимание требования аграрной отрасли, выступающей в качестве основополагающего фактора территориального и всеобщего экономического развития на континенте.

Многолетний финансовый план ЕС принимается на семилетний период. Сейчас идут переговоры о бюджетном плане на 2028-2034 годы. Согласно предложению Еврокомиссии, его общий объем должен достичь 1,76 триллиона евро с учетом инфляции. Однако ряд государств, в частности Германия, вносящая значительный финансовый вклад в бюджет объединения, считают предложенный размер завышенным.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена увеличить военный бюджет ЕС в 10 раз до 131 млрд евро. В прошлом 7-летнем бюджетном плане на оборону объединения было отведено 13 млрд евро.