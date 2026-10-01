Путин о заявлениях про Калининградскую область: мы никого не пугаем

Президент России: мы никого не пугаем Путин о заявлениях про Калининградскую область: мы никого не пугаем

Москва1 окт Вести.Россия никого не пытается запугать, отправляя предупреждения по Калининградской области. Страна отвечает на попытку возможной агрессии со стороны западных и европейских политиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать сказал Путин в ответ на вопрос об угрозах в сторону Калининградской области

Российский лидер подчеркнул, что Запад принимает конкретные действия по отношению к возможному конфликту. Например, речь идет об учениях в Балтийском море и попытках задержания российских судов.

Ранее сообщалось, что российская сторона передала Евросоюзу предупреждение по Калининградской области по дипломатическим каналам.