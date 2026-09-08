Грушко: военные учение НАТО в Арктике – подготовка к столкновению с Россией

Грушко назвал военные учения НАТО в Арктике подготовкой к столкновению с Россией Грушко: военные учение НАТО в Арктике – подготовка к столкновению с Россией

Москва8 сен Вести.Военные учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению с Россией, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Страны НАТО провели недавно военные учения в Арктике.

Но если говорить по существу, то, что сейчас происходит, - это подготовка к военному столкновению с Россией. Естественно, все эти учения - это направление некого сигнала, демонстрация военных возможностей приводит РИА Новости слова Грушко

Глава МИД Сергей Лавров в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности" отметил, что страны НАТО своими учениями увеличивают напряженность на Крайнем Севере, что создает прямые угрозы для безопасности России.

По словам посла России в Норвегии Николая Корчунова, НАТО ведет к тому, что Арктика может стать новой ареной противостояния России и НАТО.