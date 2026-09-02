Замглавы МИД Грушко: Запад не сможет добиться военного превосходства над РФ

В МИД РФ заявили о стремлении Запада получить военное превосходство в Арктике Замглавы МИД Грушко: Запад не сможет добиться военного превосходства над РФ

Москва2 сен Вести.Западные государства рассматривают Арктику как пространство геополитического соперничества и пытаются укрепить свои военные позиции в регионе.

Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с ТАСС.

Против нашей страны развязана гибридная война заявил замминистра

По оценке дипломата, гибридный конфликт в северных широтах включает не только военное противодействие, но и применение иных инструментов давления.

При этом заместитель министра выразил уверенность, что западным странам не удастся достичь превосходства над Российской Федерацией в Арктическом регионе.

Они однако никогда не добьются в силу многих причин сказал Грушко

Замглавы ведомства предупредил, что Запад продолжит учинять препятствия для конструктивного международного сотрудничества в Арктике по риторике превращения региона в зону геополитической конкуренции.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что западные государства препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике, но РФ преодолеет все трудности.