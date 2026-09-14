Москва14 сен Вести.Европейский союз (ЕС) нуждается во флоте ледоколов на фоне текущей ситуации с климатом и в политике. Такое признание сделала глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС.

Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов сообщила Каллас

Кроме того, она добавила, что у Финляндии есть опыт в возведении ледоколов. Однако, по ее словам, для покупки этих судов Евросоюз обратится "к тому, кто предложит лучшую сделку".

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС начнет закупать вооружение и технику для боевых действий в Арктике.