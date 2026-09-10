Фон дер Ляйен вспомнила Украину в контексте безопасности Европы в космосе Фон дер Ляйен в контексте безопасности Европы в космосе вспомнила Украину

Москва10 сен Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что конфликт на Украине указал на необходимость увеличить инвестиции в космическую отрасль. Об этом она сказала в ходе международного космического саммита в Париже.

По ее словам, "то, что происходит на наших орбитах, приобретает все более важное значение для нашей безопасности".

Европа начинает с сильной позиции. У нас есть передовые технологии, ведущие мировые таланты и мощная космическая промышленная база. Но сегодняшняя сила не гарантирует лидерства завтра сказала фон дер Ляйен

Первый Международный космический саммит проходит 9-10 сентября в парижском Гран-Пале.

Ранее сообщалось, что Белый дом оказывает давление на американские космические компании, отговаривая их от участия в предстоящем саммите по космосу в Париже.