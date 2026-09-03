Politico: Белый дом отговаривает компании США от участия в саммите по космосу

Politico: Белый дом давит на компании США, чтобы те пропустили саммит по космосу Politico: Белый дом отговаривает компании США от участия в саммите по космосу

Москва3 сен Вести.Белый дом оказывает давление на американские космические компании, отговаривая их от участия в предстоящем саммите по космосу в Париже. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Саммит по вопросам космоса пройдет в Париже 9-10 сентября 2026 года​​​. Ожидается, что в нем примут участие представители более 120 стран.

Белый дом оказал давление на американские космические компании, чтобы они пропустили космический саммит президента Франции Эммануэля Макрона в Париже на следующей неделе сказано в публикации

По информации источников издания, сотрудник управления по науке и технологиям Белого дома в ходе телефонного разговора с несколькими компаниями, включая SpaceX, Stoke Space, K2 Space и Astra, рассказал, что участие американских компаний в саммите может быть воспринято как "молчаливая поддержка политики ЕС".

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул, что Франция не координировала с США свои действия по саммиту, обвинив страну в "антиконкурентной практике". Он заявил, что дискуссионные панели мероприятия не были разработаны с учетом американской точки зрения и могут ослабить усилия американской промышленности.

Как отмечает издание, несмотря на то, что решение остается за компаниями, ситуация выглядит так, будто Белый дом "отговаривает" их от посещения саммита.

Между тем, ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не может осуществить лунную программу без содействия частных компаний.

При этом президент США Дональд Трамп подписал меморандум об увеличении количества ежегодных космических запусков в Соединенных Штатах до тысячи к 2030 году.