США запустят глобальное партнерство по ускорению развития сети 6G Politico: США запустят глобальное партнерство по ускорению развития сети 6G

Москва27 июл Вести.Соединенные Штаты запустят международное партнерство для ускоренного развития технологий беспроводной связи 6G при участии свыше 20 стран. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что таким образом Вашингтон намерен "снизить влияние Китая на развитие телекоммуникаций следующего поколения". Участники инициативы планируют координировать свои стратегии развития 6G заранее, еще до начала массовой замены сетей 5G в 2030-х годах. Эти государства рассчитывают добиться влияния на процесс формирования мировых технологических стандартов.

Участниками инициативы станут Албания, Австралия, Канада, Коста-Рика, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гондурас, Италия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Панама, Парагвай, Филиппины, Республика Корея, Румыния, Швеция и Соединенное Королевство.