Москва3 сен Вести.Вооруженные силы европейских стран не могут защитить от Ирана торговые суда, пересекающие Ормузский пролив, и тем самым обеспечить стабильность мирового энергетического рынка. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На брифинге в Белом доме его спросили про высокие цены на бензин, сообщает РИА Новости.

Я считаю, что это наглядно демонстрирует ту смехотворную атрофию, которую мы наблюдали со стороны наших европейских союзников, и их неспособность реально что-либо сделать для обеспечения поставок на мировые энергетические рынки сказал он

Вице-президент США подчеркнул, что из-за обстрелов со стороны Ирана очевидно, что некоторые суда не хотят проходить через пролив.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам.

США и Иран сообщают противоречивые данные об обстановке в Ормузском проливе. В Вашингтоне говорят, что пролив разминирован, движение открыто. А иранские власти отмечают, что перекрытие с пролива не снято. Поступали также сообщения о подрывах танкеров на минах.