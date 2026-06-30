Вэнс: сборы в Ормузском проливе взиматься не будут

Вэнс считает, что проход судов через Ормуз будет бесплатным Вэнс: сборы в Ормузском проливе взиматься не будут

Москва30 июн Вести.Плата за проход судов через Ормузский пролив взиматься не будет. Такого мнения придерживается вице-президент США Джей Ди Вэнс.

У США на переговорах с Ираном остаются рычаги давления на Исламскую Республику, пояснил он в интервью журналисту Майклу Ноулзу.

Я вполне уверен в том, что Ормузский пролив будет свободен от сборов цитирует Вэнса ТАСС

Накануне бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин отметила, что Иран продемонстрировал возможность открывать или закрывать Ормузский пролив в любое время по собственному усмотрению. По ее мнению, США не удалось одержать победу в развязанной вместе с Израилем войне с Тегераном.