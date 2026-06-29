Москва29 июн Вести.Иран показал, что может открывать или закрывать Ормузский пролив в любое время по собственному усмотрению. Такое мнение выразила в интервью ТАСС бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).

Она отметила, что США не удалось одержать победу в развязанной вместе с Израилем войне с Ираном.

По мнению Тейлор-Грин, результаты военной операции США и Израиля против Ирана нанесли удар по положению Соединенных Штатов на мировой арене.

Потому что Трамп явно не одержал победу в войне с Ираном. А Иран доказал следующее: они контролируют Ормузский пролив. И они могут его открыть или закрыть, когда захотят. Считаю, что это отразилось на положении Америки в мире. Думаю, что это, к сожалению для Вашингтона, показало слабость. И эти карты были разыграны Трампом заявила она

До недавних пор Тейлор-Грин была одним из ключевых единомышленников и союзников Трампа, пока не выступила с критикой в адрес американского лидера.

Ранее в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову Тейлор-Грин заявила, что действия США в Иране, в том числе удар по школе для девочек, бомбардировка водохранилищ, это военные преступления.