408 млн долларов гуманитарной помощи ЕС Украине пошли на военные цели ЕС потратил $408 млн на военные цели для Украины под видом гуманитарной помощи

Москва22 июл Вести.Евросоюз потратил 408 млн долларов на военные цели для Украины под видом гуманитарной помощи. Лазейка была найдена в программе разминирования Mine Action, которую координирует ООН.

В частности, сообщает RT, деньги уходили через Швейцарию (она оказалась крупнейшим спонсором) анонимным получателям, на эти средства закупалась военная техника и обучались военнослужащие ВСУ. Донорами "гуманитарной программы" стали также Норвегия, Хорватия, Германия, Дания, Швеция и Финляндия.

Лазейку, которую европейцы используют для проведения военных расходов на Украину, RT обнаружил в базе данных Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, которая отслеживает потоки международной гуманитарной финансовой помощи стран НАТО. Всего там более 1,5 тыс. строк по Украине за 2024—2026 годы, но внимание привлекла программа разминирования Mine Action, на которую было потрачено 408 млн. долларов.

Разминирование, по стандартам Евросоюза, считается мирной строкой помощи Украине — это расчистка местности от мин для возвращения людей в города и посева урожая. Но фактически по этой строке проходят совсем не мирные расходы говорится в статье

Вопросы, отмечается в материале, вызывает и закрытость некоторых строк в данных ООН по гуманитарной помощи Украине. Прямых доказательств хищений в имеющихся документах нет, но сектор, где десятки миллионов уходят получателям без имени, — это именно та среда, где риск нецелевого расходования максимален.