Захарова предположила, во что ЕС мог бы вложить деньги на Украине вместо оружия Захарова: на деньги ЕС можно было отстроить Украину до уровня Дубая

Москва5 авг Вести.Средств, которые Евросоюз направил киевскому режиму, хватило бы, чтобы отстроить Украину до уровня современного европейского Дубая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Те деньги, которые Западная Европа отправила на помощь киевскому режиму, так называемую помощь, на эти деньги можно было бы отстроить Украину до современного европейского Дубая. Я говорю хотя бы про технологию и инфраструктуру - от дорог, мостов, аэропортов до цифровизации зданий офисных и жилых сказала Захарова в эфире радио Sputnik

По ее словам, на разрушение и уничтожение европейцы готовы выделять сотни миллиардов, тогда как на созидание всякий раз стремятся отобрать все больше средств. Дипломат подчеркнула, что подобная щедрость на военные нужды резко контрастирует со скупостью на созидательных направлениях. Она напомнила, что в период Майдана Евросоюз сулил Украине инвестиции, "но не сказали, во что".

Кроме того, как отметила Захарова, до 2014 года Брюссель не направлял на развитие Украины и десятой доли этих сумм. Крым, по ее словам, в украинских программах развития вовсе не участвовал и финансировался по остаточному принципу.

Ранее эксперт рассказал о судьбе 90 млрд евро, выделенных Украине ранее этим летом.