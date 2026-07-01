Москва1 июл Вести.Конференция по восстановлению Украины, которая проходила в польском Гданьске 25 и 26 июня, заставит киевский режим распродать все, что осталось. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что на конференции были заключены контракты на 10 миллиардов евро. Однако эти деньги Украине придется возвращать с процентами. Помимо этого, уточнила Захарова, киевский режим будет вынужден принять ряд законов, уничтожающих украинские культуру и государственность.

По итогу мероприятия торжественно отчитались о заключении 160 соглашений на общую сумму порядка 10 миллиардов евро. Вы, наверное, захотите узнать, какое имеет отношение к восстановлению Украины эта сумма? А никакого. Эта сумма не на восстановление Украины, а на ее тотальное разрушение. Сами организаторы почему-то называют гораздо более скромные цифры. Наверное, по той простой причине, что львиная доля из упомянутых украинским официозом миллиардов – это давно уже утвержденные кредиты от ЕС и также еще и Всемирного банка отметила дипломат

По мнению Захаровой, "сходка" в Гданьске ничем не отличается от аналогичных мероприятий, проходивших с 2022 по 2025 годы в Швейцарии, Великобритании, Германии и Италии. На них не говорили о мире, только о развитии ОПК и участии Украины в европейских оборонных проектах.