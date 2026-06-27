Захарова: спор о здании генконсульства в Гданьске нужно решать диалогом

Захарова: спор о здании генконсульства надо решать переговорами с Польшей Захарова: спор о здании генконсульства в Гданьске нужно решать диалогом

Москва27 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение польских властей через суд добиться передачи здания бывшего генконсульства РФ в Гданьске, заявила агентству РИА Новости, что вопросы, связанные с недвижимостью, должны решаться путем консультаций.

Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение. сказала она

Ранее советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский сообщил, что в окружной суд Гданьска подан иск о передаче недвижимости, где ранее располагалось генеральное консульство России.

Генконсульство РФ в Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года по решению Варшавы. Тогда временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш пояснял РИА Новости, что здание является российской государственной собственностью и было получено в бессрочное и безвозмездное пользование. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России предложат передать объект польской стороне, а в случае отказа власти намерены обратиться в суд.