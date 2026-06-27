Польша через суд добивается здания экс-генконсульства РФ в Гданьске Польша намерена отсудить бывшее здание консульства РФ в Гданьске

Москва27 июн Вести.Польские власти намерены через суд добиться передачи здания бывшего генерального консульства России в Гданьске. Об этом журналистам сообщил советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский.

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года по решению Варшавы. Тогда временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш объяснял, что здание является российской государственной собственностью и было получено в бессрочное и безвозмездное пользование. Заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России предложат передать объект польской стороне, а в случае отказа власти намерены обратиться в суд.

В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в которой находилось генеральное консульство Российской Федерации заявил Муравский

Он уточнил, что речь идет о доме по адресу Батория, 15.

После закрытия генконсульства в здании оставался сотрудник, который следил за сохранностью имущества. Позже польские чиновники попытались занять объект, однако их не пустили внутрь.

В марте бывший генконсул России в Гданьске Сергей Семенов сообщил, что россияне, живущие в Польше, болезненно отреагировали на решение польских властей закрыть консульство РФ в городе.