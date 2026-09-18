Филиппо: словами о России Макрон намерен добиться отмены выборов во Франции

Филиппо заявил, что своими словами о РФ Макрон хочет отменить выборы во Франции Филиппо: словами о России Макрон намерен добиться отмены выборов во Франции

Москва18 сен Вести.Своими словами о якобы растущей угрозе со стороны России президент Франции Эммануэль Макрон хочет добиться отмены предстоящих в 2027 году президентских выборов. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он назвал подобный шаг со стороны французского лидера возмутительным.

Он [Эммануэль Макрон] готовится к аннулированию выборов написал Филиппо в соцсети X

13 сентября сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Макрона в качестве президента Франции упал до 16%.