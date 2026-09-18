Москва18 сенВести.Своими словами о якобы растущей угрозе со стороны России президент Франции Эммануэль Макрон хочет добиться отмены предстоящих в 2027 году президентских выборов. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он назвал подобный шаг со стороны французского лидера возмутительным.
Он [Эммануэль Макрон] готовится к аннулированию выборовнаписал Филиппо в соцсети X
13 сентября сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Макрона в качестве президента Франции упал до 16%.