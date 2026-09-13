Москва13 сенВести.Рейтинг одобрения деятельности Эммануэля Макрона в качестве президента Франции упал до 16%. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Ipsos-Bva, опубликованные в газете La Tribune Dimanche.
Этот результат стал самым низким в истории опросов данной социологической службы с начала президентства Макрона в 2017 году. Более того, 81% респондентов напрямую сообщил о недовольстве текущим лидером Франции.
Общественное недовольство находится на пике, и мы видим, как усугубляются все проблемы, связанные с роспуском Национального собранияпояснил гендиректор Ipsos-Bva Брис Тентюрье
Население Франции также с недоверием относится к главе правительства Себастьяну Лекорню. Деятельность премьер-министра одобряют лишь 20% опрошенных, а недовольство высказали 70%.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с критикой президента Франции. Он заявил, что Макрон не заботится о нуждах граждан, а после ухода с поста и вовсе может угодить под суд.