Москва12 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон абсолютно не думает о гражданах своей страны. После президентского срока он, по французской традиции, может попасть на скамью подсудимых, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер ГД отметил, что во многих странах Евросоюза у власти находятся некомпетентные и национально не ориентированные люди, такие как Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Вместо того чтобы решать проблемы своих людей, такие лидеры спонсируют продолжение войны на Украине. Кроме того, продолжил Володин, в Германии отказались от выгодных российских ресурсов, что обошлось государству в 50 миллиардов евро, а каждому жителю страны - примерно в 600 евро.

Закончится все это большими проблемами и для Макрона, и для Мерца. Исходя из традиции, сложившейся во Франции в последние годы, уходящий президент отправляется на скамью подсудимых. Макрон не будет исключением написал Володин в MAX

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Евросоюз больше не в состоянии выделять многомиллиардное финансирование Украине, которое так просит киевский режим.