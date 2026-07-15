Москва15 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о том, сто украинский конфликт не должен завершиться капитуляцией Украины, несет ахинею. Об этом депутат ГД Михаил Шеремет заявил РИА Новости.

Накануне Макрон заявил, что конфликт между Москвой и Киевом не должен завершиться капитуляцией Украины. Он также считает неприемлемым договариваться с Россией в ущерб украинским интересам.

Самовлюбленный и лживый Макрон снова несет полную ахинею сказал Шеремет

По его мнению, подобные "бравадные" заявления президент Франции делает из-за "идущих мимо касс барышей", которые он зарабатывает вместе с Зеленским, выстраивая "откровенно кривые" коррупционные схемы и держа за дураков граждан.

Макрон, как считает Шеремет, отвлекает жителей Франции грозными лозунгами, чтобы не говорить о проблемах с миграцией, коррупцией, безопасностью, внешнем долге и сложной экономической ситуации внутри республики.