Володин: жертвы Украины в угоду ЕС не открыли для нее европейские рынки

Володин заявил, что жертвы Киева не помогли получить доступ к рынкам ЕС Володин: жертвы Украины в угоду ЕС не открыли для нее европейские рынки

Москва26 авг Вести.Множество жертв, которые Украина принесла ради продвижения политики Евросоюза в отношении России, так и не открыли Киеву европейские рынки. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что руководство киевского режима жертвует жизнями людей в угоду Евросоюзу.

Вклад Украины в поддержку политики Евросоюза, посмотрите, они пожертвовали всем ради того, чтобы линия Евросоюза была реализована по отношению к нашей стране. Люди гибнут. Но даже эти жертвы, принесенные Украиной, а вернее, ее руководством, в угоду Евросоюзу, не открыли границы для их сельскохозяйственной продукции. Большое количество людей погибает за европейских лидеров и их политику. Но при этом им все равно не разрешают продавать на территории Евросоюза подчеркнул Володин

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин указал на то, что лидеры Европейского союза используют обещания, связанные со вступлением Украины в ЕС, для того, чтобы манипулировать Киевом в своих интересах.