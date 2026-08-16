Москва16 авгВести.Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с резким осуждением со стороны политических противников за отпуск, который Макрон провел на Лазурном Берегу, в то время как во Франции стояла рекордная жара и бушевали лесные пожары. Поводом для скандала стали обнародованные в СМИ фотографии отдыхающего Макрона, сообщает газета Le Monde.
Представители оппозиционных сил выступили с жесткими заявлениями по поводу поведения Макрона. В частности, национальный секретарь партии "Европа – Экология – Зеленые" Марин Тонделье обратила внимание на то, что французы вынуждены выживать в чрезвычайно жаркое лето с природными катаклизмами, в то время Макрон проводит пиар-фотосессии во время отдыха.
В свою очередь первый секретарь Французской социалистической партии Оливье Фор упрекнул Макрона в оторванности от проблем населения.
Фор подчеркнул, что в условиях, когда огромное количество граждан не имеет финансовой возможности отправиться в отпуск, Макрон позволяет себе развлекаться катанием на гидроцикле.
Пожар во французском Лозере привел к эвакуации жителей двух деревень.