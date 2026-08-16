Французская оппозиция раскритиковала Макрона за отдых во время стихийных пожаров

Оппозиция раскритиковала Макрона за отпуск во время пожаров во Франции Французская оппозиция раскритиковала Макрона за отдых во время стихийных пожаров

Москва16 авг Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с резким осуждением со стороны политических противников за отпуск, который Макрон провел на Лазурном Берегу, в то время как во Франции стояла рекордная жара и бушевали лесные пожары. Поводом для скандала стали обнародованные в СМИ фотографии отдыхающего Макрона, сообщает газета Le Monde.

Представители оппозиционных сил выступили с жесткими заявлениями по поводу поведения Макрона. В частности, национальный секретарь партии "Европа – Экология – Зеленые" Марин Тонделье обратила внимание на то, что французы вынуждены выживать в чрезвычайно жаркое лето с природными катаклизмами, в то время Макрон проводит пиар-фотосессии во время отдыха.

В свою очередь первый секретарь Французской социалистической партии Оливье Фор упрекнул Макрона в оторванности от проблем населения.

Фор подчеркнул, что в условиях, когда огромное количество граждан не имеет финансовой возможности отправиться в отпуск, Макрон позволяет себе развлекаться катанием на гидроцикле.

Пожар во французском Лозере привел к эвакуации жителей двух деревень.