Филиппо раскритиковал Макрона после задержания танкера Tagor в Атлантике

Политик Филиппо раскритиковал Макрона после задержания танкера в Атлантике Филиппо раскритиковал Макрона после задержания танкера Tagor в Атлантике

Москва1 июн Вести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона после задержания в Атлантическом океане танкера Tagor.

По словам политика, французский глава государства такими действиями "выпендривается".

Он там в море выпендривается перед воображаемым врагом, в то время как во Франции, буквально в двух шагах от него, царит полный хаос из-за тысяч дикарей написал Филиппо на своей странице в социальной сети X

Политик имеет в виду беспорядки во Франции, начавшиеся после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов.

Ранее Макрон заявил, что военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании и других партнеров в Атлантическом океане задержали танкер, следовавший из России. Как отметил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный, Лондон и Париж таким образом грубо нарушили международные законы. Капитаном задержанного судна является гражданин России. Танкер вышел из порта Мурманска.