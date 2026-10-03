Медведев: Россия не угрожает никому ни в Европе, ни на Западе

Медведев заявил об отсутствии угроз для Европы со стороны России Медведев: Россия не угрожает никому ни в Европе, ни на Западе

Москва3 окт Вести.Россия не угрожает никому ни в Европе, ни на Западе. Москве ничего от них не нужно, кроме нормального диалога и спокойного сотрудничества, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Если они рассматривают нас как угрозу, это свидетельствует как минимум о том, что у России есть силы, и они обязаны с ними считаться​​​. Но мы не угрожаем никому ни в Европе, ни на Западе. У нас нет там никаких специальных интересов, кроме нормальных отношений с государствами Европы, о чем неоднократно заявляло руководство России сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран

Политик неоднократно озвучивал позицию, согласно которой Россия не имеет агрессивных намерений в отношении европейских стран и не стремится к изменению границ. По заявлениям Медведева, ключевым приоритетом в отношениях с зарубежными партнерами остаются нормальный диалог и спокойное сотрудничество.

Ранее политик заявил, что европейские политики делают все возможное для втягивания мира в новый конфликт с Москвой. По его словам, на смену сильным политикам пришли "недальновидные злобные русофобы".