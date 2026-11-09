Рябков: у России нет ни намерений, ни причин нападать на страны Запада

Рябков: Россия не собирается нападать на страны Запада Рябков: у России нет ни намерений, ни причин нападать на страны Запада

Москва9 ноя Вести.Россия не намерена нападать на страны Запада и не имеет для этого никаких оснований. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат выступил в онлайн-формате на круглом столе ОБСЕ, посвященном теме "Милитаризация Европы: что дальше?". Его слова приводит ТАСС.

Еще раз повторю - у России нет ни намерений, ни планов, ни причин нападать на страны Запада сказал Рябков

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней.